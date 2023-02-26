Abubakari Nawass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakari Nawass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abubakari Nawass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abubakari Nawass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abubakari Nawass 20 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abubakari Nawass Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Abubakari Nawass'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abubakari Nawass Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abubakari Nawass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abubakari Nawass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abubakari Nawass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abubakari Nawass şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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