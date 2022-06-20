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  3. AÇEM Bahar Şenlikleri ile eğlenceli bir gün geçirildi

AÇEM Bahar Şenlikleri ile eğlenceli bir gün geçirildi

Pendik Belediyesi'nin düzenlediği AÇEM'li anne ve çocukların katılım gösterdiği Bahar Şenlikleri sayesinde katılım gösteren herkes eğlenceli ve güzel bir gün geçirdi. Bahar Şenliklerine Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'de katılım gösterdi.

AÇEM Bahar Şenlikleri ile eğlenceli bir gün geçirildi

Pendik Belediyesi'nin Yenişehir Piknik Alanı'nda düzenlenen Bahar Şenlikleri ile dopdolu bir gün geçirildi. AÇEM'de eğitim göre çocukların ve annelerin katılım gösterdiği şenlikte oyunlar ve gösteriler yapıldı, şarkılar söylenerek eğlenceli dakikalar geçirildi. Bahar Şenliklerine katılım gösteren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'de çocuklarla oyunlar oynayarak hoş vakit geçirdi.

AÇEM'Lİ ÇOCUKLAR VE ANNELER DOYASIYA BİR GÜN GEÇİRDİ

İlçe genelindeki AÇEM’lerde okul öncesi eğitimi alan 4-6 yaş arası 930 çocuk ve aileleri AÇEM Bahar Şenliği’ne katılarak oyunlar ve yarışmalarla dolu bir gün yaşadı. Çocuklarıyla şenlikte güzel vakit geçiren aileler, Başkan Ahmet Cin ile sohbet ederek AÇEM’lerde verilen hizmetler için teşekkürlerini iletti. Etkinlik alanında kurulan çadırlarda dart atma, halka fırlatma, top taşıma, şekilli balon, yüz boyama ve benzeri çeşitli oyunlar ve aktiviteler yapıldı. Alana kurulan sahne ile  gün boyu çocuk şarkıları, danslar, ilüzyon ve balon gösterileri yapıldı, ikramlar ve dondurma dağıtıldı. Çocuklar AÇEM Bahar Şenliği’nde aileleriyle doyasıya eğlendi.

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