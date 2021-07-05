Achille Polonara, İtalya'yı Olimpiyatlara taşıdı

FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Belgrad ayağında finale kalan Sırbista ile İtalya arasındaki karşılaşma gerçekleşti. Rakibini 102-5'lik skorla deviren İtalya Olimpiyat vizesini kapmış oldu. Maçı 22 sayı ile tamamlayan İtalyan oyuncu Achille Polonara etkili bir oyun sergileyerek galibiyette önemli rol oynadı.

POLONARA VE MANNİON'DAN ETKİLİ OYUN

Maça damgasını vuran Achille Polonara 22 sayı, 12 ribaund ile oynarken 32 verimlilik puanına aldı ve galibiyetin baş mimarı oldu. Nicolo Mannion ise 24 sayı atarak takımının en skorer oyuncusu oldu. Simone Fontecchio ise 21 sayı, 8 ribaund ile iyi oynadığı bir maçı geride bırakmış oldu.

Danimarka tarafında Sırbistan’da ise Danilo Andjusic 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu ama bu takımına yetmedi. Filip Petrusev ise 22 sayı sergiledi. Milos Teodosic iyi bir oyun ortaya koyamazken, Vasilije Micic 13 dakika boyunca sahada kalarak 8 sayı, 2 asist üretti.