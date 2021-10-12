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Acı haber! Bebeğinin zarar göreceği endişesiyle aşı yaptırmayan anne Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi. Aslıhan Kazın koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bebeğinin sezaryenle alınmasının ardından yaşamını yitirdi. 31 yaşındaki kadının, bebeğinin zarar göreceği korkusuyla koronavirüs aşısı olmadığı öğrenildi.

Acı haber! Bebeğinin zarar göreceği endişesiyle aşı yaptırmayan anne Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 7,5 aylık hamile olan 31 yaşındaki Aslıhan Kazın, bazı belirtilerin ardından koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Kazın,  evde karantina altına alındı.

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kazın, bu sırada yoğun bakıma alınması gereken Kazın'ın bebeği ise sezaryenle alındı. Kazın, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Kazın'ın, bebeğinin zarar göreceği endişesiyle aşı yaptırmadığı öğrenildi.

EŞİ TABUTUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Aslıhan Kazın’ın cenazesi, bugün Çenedağ Mahallesi'ndeki Harmantarla Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede eşinin tabutunun başından ayrılmayan Ümit Kazın'ın ise uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü. 

Öte yandan erken doğan bebeğin hastanede tedavi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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