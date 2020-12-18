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  3. Acı haber bu kez Hatay'dan! Uzm. Dr. Nebil Emir koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Acı haber bu kez Hatay'dan! Uzm. Dr. Nebil Emir koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde özel bir hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Nebil Emir, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acı haber bu kez Hatay'dan! Uzm. Dr. Nebil Emir koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ölümcül koronavirüs (Kovid-19) salgını can almaya devam ediyor. Pandemi sürecinde en ön safta mücadele eden sağlıkçılardan acı haberler peş peşe geliyor. 

BU KEZ HATAY! 

Hatay'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nebil Emir yakalandığı salgını atlamadı.

Antakya’da özel bir hastanede görev yapan Dr. Nebil Emir, bir süre önce koronavirüse yakalanarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Sabah saatlerinde durumu kötüleşen Dr. Emir, hayatını kaybetti.

Acı haber bu kez Hatay'dan! Uzm. Dr. Nebil Emir koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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