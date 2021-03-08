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  3. Acı kahve tartışması kanlı bitti! Müebbet hapis istemi kabul edildi

Acı kahve tartışması kanlı bitti! Müebbet hapis istemi kabul edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kahvenin acı olduğunu iddia eden Zülküf Güneş, boşanmak üzere olduğu din görevlisi eşi Özlem Güneş'i boğarak öldürdü. Tutuklu bulunan Güneş için hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi mahkemece kabul edildi.

Acı kahve tartışması kanlı bitti! Müebbet hapis istemi kabul edildi

28 Haziran Mahallesi’nde bulunan bir sitede 5 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen olayda, bir camide müezzin olarak görev yapan Zülküf Güneş (40), boşanmak aşamasında olduğu eşi Özlem Güneş (39) ile tartışmaya başladı. 

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Özlem Güneş eline aldığı bıçakla Zülküf Güneş’i boynundan bıçakladı. Yaralanan Zülküf Güneş, eşini boğarak öldürdü.

Gece yaşanan olay sonrası sabaha kadar evde yaralı halde bekleyen Zülküf Güneş, sabah saatlerinde polisi arayarak cinayeti işlediğini itiraf etti. 

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Zülküf Güneş, hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Acı kahve tartışması kanlı bitti! Müebbet hapis istemi kabul edildi

SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Eşini öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianame Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

İddianamede savunmasına yer verilen sanık Zülküf Güneş’in olayı şöyle anlattı;

''Eşim ile olay gecesi birlikte televizyon izledik. Bu sırada eşimin bana yaptığı kahveyi içtim. Acı olduğunu anlayınca ‘Neden bu kadar acı?’ diye sordum. Eşim de bana ‘İçinde zehir var?’ dedi.''

Tartışma sırasında Özlem Güneş’in eline aldığı bıçakla kendisine saldırdığını söyleyen sanı eline aldığı başörtüyle kendini savunmaya çalıştığını, olayın devamını hatırlamadığı söyledi.

İddianamede eşini kasten öldürdüğü belirtilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi mahkemece kabul edildi.

Acı kahve tartışması kanlı bitti! Müebbet hapis istemi kabul edildi

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