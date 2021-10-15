Acı Meyan ne demek, TDK'ya göre Acı Meyan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Acı meyan ne demek? Acı meyan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi acı meyan kelimesi. Peki acı meyan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre acı meyan nedir, acı meyan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ACI MEYAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Acı meyan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre acı meyan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dikenli meyan

