AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye eleştiri: Toplu taşıma ağını bile yönetemiyorlarÇanakkale Zaferi’nde verdiğimiz şehitleri hangi gün anıyoruz 2021? |Çanakkale Zaferi Türk Milleti için neden önemlidir?18 Mart Çanakkale Zaferi kaçıncı yıl dönümü 2021 | 18 Mart Çanakkale Zaferinin kaçıncı yılı 202118 Mart Çanakkale Zaferi sözleri 2021 |Çanakkale Savaşının önemi ve sonuçları nelerdir?Kiribati'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kiribati'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Kırgızistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kırgızistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Çanakkale Zaferi ne zaman? Çanakkale Savaşı'nın anlam ve önemiKenya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kenya'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?Kazakistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kazakistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Kayman Adaları (Cayman)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kayman Adaları (Cayman)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Acı olay! Koronavirüs 2 aylık Mustafa Yusuf bebeği hayattan kopardı

Acı olay! Koronavirüs 2 aylık Mustafa Yusuf bebeği hayattan kopardı

Bolu'da koronavirüs salgınına yakalanan Mustafa Yusuf isimli 2 aylık bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Acı olay! Koronavirüs 2 aylık Mustafa Yusuf bebeği hayattan kopardı

Bolu'da 2 ay önce dünyaya gelen iş insanı Kenan Altundağ’ın Mustafa Yusuf isimli bebeği 1,5 ay sonra yüksek ateş şikayeti ile rahatsızlandı.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Küçük bebeğe tedavi için getirildiği hastanede yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Daha sonra Ankara'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Yusuf bebek, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. 

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Küçük bebeğin cansız bedeni Bolu'nun Gerede ilçesindeki Ahmetler Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla defnedildi. (İHA) 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT