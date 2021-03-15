Acı olay! Koronavirüs 2 aylık Mustafa Yusuf bebeği hayattan kopardı

Bolu'da 2 ay önce dünyaya gelen iş insanı Kenan Altundağ’ın Mustafa Yusuf isimli bebeği 1,5 ay sonra yüksek ateş şikayeti ile rahatsızlandı.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Küçük bebeğe tedavi için getirildiği hastanede yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Daha sonra Ankara'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Yusuf bebek, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Küçük bebeğin cansız bedeni Bolu'nun Gerede ilçesindeki Ahmetler Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla defnedildi. (İHA)