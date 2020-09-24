Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi rektörü Ahmet Şahin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlı Atama Kararlarına göre, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesine Rektör olarak atanan Ahmet Şahin, merak ediliyor. Peki, Ahmet Şahin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

AHMET ŞAHİN KİMDİR?

1979 yılında İstanbul Galatasaray Lisesi'nden, 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Üroloji Anabilim Dalı'ndaki uzmanlık eğitimini 1991'de tamamlayarak 1995'te doçent, 2002'de profesör olan Şahin; 1996-1997'de bir yıl süreyle ABD'de Long Island Jewish Hospital Üroloji Kliniği'nde çalıştı. 2000-2008 yılları arasında Hacettepe Erişkin Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı ve Başhekimlik görevlerini yürüttü. 2008 yılında Acıbadem Sağlık Grubu'na katılan Ahmet Şahin, 2008-2012 yılları arasında Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Hizmetler Direktörü olarak çalıştı. Şahin; Mayıs 2012 itibariyle Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Yürütme Kurulu Başkanı, Ağustos 2012 itibariyle de Acıbadem Üniversitesi Rektörü olarak görev yapıyor.



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