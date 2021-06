Tüm dünyayı etkisi altına alarak bir yıldan uzun süredir insanlığın mücadelesini sürdürdüğü yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, uzmanların, salgınla başa çıkabilmenin tek yolunun aşılama olduğunu söylemesiyle birlikte küresel çapta aşılama hız kazandı. Ülkemizde de 41 milyondan fazla dozun uygulanması üzerine kitlesel bağışıklığa adım adım yaklaşıldığını duyuran uzmanların bu açıklamaları üzerine vatandaşlar, Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kalktı mı, kalkacak mı 2021? Sahil ve parklarda maske takmak zorunlu mu? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

AÇIK ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI, KALKACAK MI 2021?

Okulda, iş yerinde, markette, parkta, bahçede, alışveriş merkezinde, her an, her yerde, nefes almamızı zorlaştıran ancak hava yoluyla bulaşan virüsün önüne geçmek için en etkili yöntem olduğu kabul edildiğinden zorunlu hale getirilen cerrahi maskeler, birçok insanın kabusu haline geldi. 2020'nin mart ayından beri adeta bir organımız haline gelen maskelerden kurtulmak için gün sayan vatandaşlar, uzmanların, aşılamanın artmasıyla birlikte maskeleri atabileceğimiz söylemesi üzerine büyük mutluluk yaşadı.

Maske konusuna ilişkin, uzmanların yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önemli açıklamalarda bulundu. "Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz, bu yaz olacak." diyen Bakan Koca, "Aşı programının başarıyla yürütülmesi halinde, yaz ayları sonunda salgından değil, daha güzel günlerden bahsedeceğimiz görünür oldu.

Bunu başarıyla hayata geçirebilmek için sizden yeni bir talebim var; lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar." şeklinde konuştu.

21 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı ile maskelerin çıkarılıp çıkarılmayacağı da kesinleşecek. Şu an için, alınan bilgilere göre, park, sahil ve bahçelerde maskelerin atılmasına yönelik iddialar mevcut ancak sokaklarda, çarşı, pazar, cadde gibi kalabalık ve sosyal mesafenin korunamadığı alanlarda maskelerin çıkarılmasının doğru olmayacağı yönünde görüşler de sıklıkla dile getiriliyor.

SAHİL VE PARKLARDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Maskesiz yaşamın mesafeyle alakalı olduğunu dile getirerek, "2 doz yaptırmış insanların açık havada, 2 metre mesafeyi mesafeyi koruyabildiği ortamlarda maske takmadan normal hayatına devam edebileceğini düşünüyorum.

Sokakta, sahilde, parkta dolaşırken açık havada mesafe korunuyorsa maskeye gerek yok. Ama kapalı alanlarda maske kullanmaya devam." ifadelerine yer verdi..

Normale dönmek için aşıdan başka yol olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Özlü, "Türkiye'deki her iki aşı da güvenli. Yaşlı, alerjik ve kronik hastalığı olanlar da tereddüt etmesin. Türkiye'de henüz başlamış değil ancak 3. hatırlatma dozu gerekebilir. Özellikle yüksek risk altında olan sağlık çalışanları, turizm sektörü, toplu taşıma kullanıcıları gibi onlar için öncelikli olmak koşuluyla hatırlatma dozu gerekebilir. Bu 3. doz aşı için de yine aynı 2 aşı yaptırılabilir." şeklinde konuştu.