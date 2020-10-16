Açık arttırmada "Shakespeare'in" kitabına 10 milyon dolar teklifi!

ABD’nin New York kentinde bulunan Christie’s Müzayede Evi'nde olan açık arttırmada İngiliz yazar William Shakespeare'in ölümünden yedi yıl sonra, 1623’te basılan, oyunlarının ilk toplu basımı Birinci Folyo sunuldu. Bu Folyo' nun yalnızca 6 kopyası bulunmakta, birinci Folyo kopyası ise müzayedede 9,97 milyon dolara yeni sahibini buldu.

Folyo'nun birinci kopya olma özelliği taşıyan kitap, klasik edebiyat dünyasında en yüksek fiyata satılan eser olarak giriş yaptı.

Uzmanların tahminleri 4 ila 6 milyon dolar olduğu söylenen eser tahminlerin aksine neredeyse iki misline satın alındı. İngiliz dili ve edebiyatının en önemli eseri olarak kabul edilen ve 1623'te basılan kitap, aynı zamanda Shakespeare'in 36 piyesini bir araya getirme özelliğini taşıyor.

WİLLİAM SHKESPEARE KİMDİR?

İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncu. İngilizce dilinin en büyük şairi ve dünyanın en iyi oyun yazarı olarak anılır. İngiltere'nin ulusal şairi ve "Avon'un Ozanı" olarak da bilinir. Günümüze ulaşan eserleri, bazı ortaklaşa yazılanlarla birlikte 38 oyun, 154 sone, iki uzun öykü şiir ve birkaç diğer kaynağı belirsiz şiirlerden oluşur. Oyunları bütün büyük dillere çevrildi ve diğer bütün oyun yazarlarından daha çok sergilendi. Shakespeare Stratford-upon-Avon'da doğdu ve büyüdü. 18 yaşında, Anne Hathaway ile evlendi ve üç çocuğu oldu: Susanna, ve ikizler Hamnet ile Judith. 1585 ile 1592 arası, Londra'da bir aktör, yazar ve Lord Chamberlain's Men (sonraki adı King's Men) adında bir tiyatro şirketinin sahibi olarak başarılı bir kariyere başladı. Ölmeden 3 yıl önce 1613'te, 49 yaşındayken Stratford'da emekli olarak görüldü. Shakespeare'in kişisel yaşamına dair bazı kayıtlar günümüze ulaşmıştır. Fiziksel görünüşü, cinsel yönelimi, dini inançları, ve başkaları tarafından yazılıp ona atfedilen eserler olup olmadığı hakkında önemli tahminler yürütülmüştür.

Shakespeare, bilinen eserlerinin çoğunu 1589 ile 1613 yıllarında üretti. İlk oyunları çoğunlukla komedi ve tarihîydi, bu türlerle 16. yüzyıl sonunda kültür ve sanatın zirvesine yükseldi. Daha sonra 1608'e kadar trajedilere yöneldi, İngilizce'nin en iyi ürünlerinden bazıları kabul edilen Hamlet, Kral Lear, Othello, ve Macbeth'i bu dönemde yazdı. Son aşamasında, dram olarak da bilinen trajikomedilerini yazdı, ve diğer oyun yazarlarıyla iş birliği yaptı.

Oyunlarının birçoğu hayatı boyunca değişik kalitede ve doğrulukta basında yayınlandı. 1623'te, Shakespeare'in iki arkadaşı ve aktör dostu John Heminges ve Henry Condell, şimdi Shakespeare'in olduğu bilinen iki eser dışındaki tüm dramatik eserlerini içeren bir derleme baskıyı, Birinci Folyo'yu yayınladı. Önsözü Ben Jonson'ın bir şiiriydi, şiirde ileri görüşle Shakespeare için "bir döneme değil, tüm zamanlara ait" şeklinde bahsedilmiştir.

Shakespeare yaşadığı zamanda saygın bir şair ve oyun yazarıydı, ama ünü 19. yüzyıla kadar günümüzdeki yüksekliğine erişmedi. Özellikle romantikler, Shakespeare'in dehasını çok beğenmiş ve Victoria döneminde yaşayanlar Shakespeare'e George Bernard Shaw'ın "bardolatry" (Shakespeare hayranlığı) olarak tabir ettiği bir hürmetle tapmışlardır. 20. yüzyılda, eserleri bilim ve tiyatrodaki yeni akımlar tarafından defalarca benimsendi ve yeniden keşfedildi. Oyunları bugün popülerliğini büyük ölçüde sürdürmektedir ve sürekli olarak incelenmekte, sergilenmekte ve tüm dünyada farklı kültürel ve politik bağlamlarda yeniden yorumlanmaktadır.

FOLYO KİTAP ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Alışılmış boyutların en büyüğünden ve yalnız bir kere katlanmış büyük tabaka kağıda basılarak hazırlanmış kitap. Bu kitabın türünün boyutu normalden farklı biçimde olduğu için, kitaplıklarda "folyolar boyları" nedeniyle özel bölümlerde saklanır.

