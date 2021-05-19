Açık kalp ameliyatı geçiren Fıs Fıs İsmail, iğne ipliğe döndü: 8 günde 10 kilo verdi

Ekranların efsane dizilerinden olan Çocuklar Duymasın'ın 'Fıs Fıs İsmail' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Açık kalp ameliyatı olan Yağcı dün taburcu edildi. Yağcı yaşadığı zorlu süreci "Altı aydır çok stresliydim. Son yirmi gündür öyle bir stres yaşadım ki dünyada ilk ona girer. Yirmi gündür hiç uyumadan hayatımı yaşıyordum, sekiz günde 10 kilo zayıfladım" sözleriyle anlattı.

"BU SÜREÇTE ÇOK ACI ÇEKTİM"

12 Mayıs’ta Üsküdar’da bulunan özel bir hastanede açık kalp ameliyatına alınan Yağcı, ameliyattan önce sigara ve alkol kullanmadığına vurgu yaparak, kalbinin stresten dolayı zarar gördüğünü ve acil olarak ameliyata alındığını ifade etti. Ameliyatı hakkında bilgi veren Yağcı zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek, “ Bir de ana damar tıkanmış yani kalpteki damarlar değil ana damarlar tıkanmış. Eğer ki ihmal etseydim, doktor diyor ki ‘bu damar o kadar önemli ki hastanenin kapısında olsan dahi kurtulma şansın yok” dedi.

"DÜNYADA EN BÜYÜK SERMAYE SEVGİ"

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Yağcı, "Böyle bir stres yaşadım ve yirmi gündür hiç uyumadan hayatımı yaşıyordum. Yirmi gün içinde artık daha dayanamadı ve kalbimin içindeki kılcal damarlar hep zarar görmüş. Ana damar dediğim gibi iflas etmiş. Doktor arkadaşlar diyor ki böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyoruz. Altı ay içinde bir kalp bu hale nasıl geldi? Stresten kurtul diyorlar. Ben de herkese diyorum stresten kurtulun ama kurtulmak kolay değil ki… " dedi.

Yaşadığı zorlu süreçte sevginin kıymetini anladığını ifade eden Yağcı, "Dünyada en büyük sermaye sevgidir. İnsanlar birbirini sevsin. Mert olsun, dürüst olsun, sözünün eri olsun. Dünya üç günlük dünya. Sevgiden daha güçlü bir anahtar yok. Sevgi yaşatır, stres öldürür” diye konuştu.

Yağcı'nın ameliyatını gerçekleştiren doktor Özkan Kantarcı ise “Ana damarında problem olduğunu gördüğümüzde ameliyatına karar verdik. Çok şükür her şey iyi seyretti.” ifadelerini kullandı.