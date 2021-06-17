Açık Öğretim Lisesi öğrencileri Açık lise mazeretli kayıt yenileme ne zaman? AÖL mazeretli kayıt yenileme 2021 nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. Açık lise kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler mazeretli kayıt yenileme tarihlerine çevrildi.

AÇIK LİSE MAZERETLİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemini 11 Haziran'da yapmayan öğrenciler, mazerete bağlı kayıt işlemlerini 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili, "Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması, Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." açıklamasında bulundu.

AÖL MAZERETLİ KAYIT YENİLEME 2021 NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi için izlenecek adımlar şöyle;

1. Adım: Ödeme yapınız.

Kayıt Yenileme ücreti olan 3O TL'nin Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesinden Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına ödenmesi ger5ekir.

5 TL de Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenir.

2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi yapınız.

İsteme giriniz; öğrencilik durumunuz aktif veya donuksa katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığınız günün mesai saatinin bitmesini beklemelisiniz.

Silik öğrencilerin de Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptırmaları gerekir.

3. Adım: Ders Seçimi

Sistemde durumunuz Aktif hâle geldiğinde sınava gireceğiniz dersleriniz seçiniz.

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

AÖL sınavları 3 Temmuz saat 09.30' dan 7 Temmuz saat 23.59' a kadar yapılacak. Sınavlar online (çevrimiçi) ortamda yapılacak.