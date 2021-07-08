Açık lise sınav sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonucu nereden öğrenilir?

Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrenciler AÖL 3. dönem sınavlarını oldu. Öğrenciler bu kez MEB'den gelecek son dakika açıklamaları yakından takip etmeye başladı. 3 Temmuz günü saat 09.30′da başlayan 3. dönem sınavları 7 Temmuz saat 23.59′a kadar online olarak uygulandı. Sınavlarına giren öğrenciler şimdi AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt arıyor. Peki AÖL 3. dönem sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı....

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları için MEB'den henüz duyuru yapılmadı. AÖL sınav sonuçları için net tarih bilinmiyor. Ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebiliyor.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

MEB, sınav itirazında bulunmak isteyen öğrenciler için şu bilgileri verdi;

''Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.''