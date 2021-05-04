Açık lise öğrencilerinde sınav heyecanı başladı. Bu kapsamda Açık Lise sınavları ne zaman 2021? AÖL sınav tarihleri, AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? soruları araştırılıyor. İşte yanıtları...

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN 2021? AÖL SINAV TARİHLERİ

2021 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili beklenen açıklama yapıldı. MEB tarafından yapılan açıklama ile Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, sınavlara dair detaylar paylaşıldı. Yapılan açıklamada 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı gibi 3. dönem sınavlarının da online olacağı belirtildi.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim sınavlarına dair yapılan açıklamada kayıt yenileme ve ders seçimi hakkında da bilgilendirmede bulunuldu. İlk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine 30 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verildi. Kayıtlar 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.

AÖL ONLİNE SINAVI NASIL UYGULANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yapılan açıklamada sınavın nasıl uygulanacağı konusuna da açıklık getirildi. İşte detaylar;

Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacaktır.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.