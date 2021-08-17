Yalancı dizisi konusu ne? Yalancı oyuncu kadrosunda kimler var?Hüseyin Hazırlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Gaziantep İl Müftüsü kimdir? Evli mi? Kaç çocuğu var?Sesinde Aşk Var oyuncuları kim? Sesinde Aşk Var konusu nedir, ne zaman yayına girdi?Nafaka için çok pişman! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'ye olan isyanı bitmiyor: "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor"İl Müftüsünden skandal hareket! Yardım parasıyla kendisine 456 bin liralık makam aracı aldırdı!Okan Yenidünya kimdir, nereli, kaç yaşında?Son dakika | Bakan Dönmez: Kastamonu'da selden zarar gören ilçe ve köylere elektrik verildiSon dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahilAçık Öğretim Lise ek sınavları başladı! | AÖL giriş ekranı | MEB AÖL ek sınav online mı? Ne zaman, saat kaçta?Şef Akademi Doğada neden yok? Şef Akademi Doğada yeni bölüm ne zaman?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Açık Öğretim Lise ek sınavları başladı! | AÖL giriş ekranı | MEB AÖL ek sınav online mı? Ne zaman, saat kaçta?

Açık Öğretim Lise ek sınavları başladı! | AÖL giriş ekranı | MEB AÖL ek sınav online mı? Ne zaman, saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lise ek sınavları başladı. Adaylar AÖL giriş ekranına erişmeye çalışıyor. "AÖL giriş ekranı | MEB AÖL ek sınav online mı? Ne zaman, saat kaçta?" aratılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Açık Öğretim Lise ek sınavları başladı! | AÖL giriş ekranı | MEB AÖL ek sınav online mı? Ne zaman, saat kaçta?

Bugün başlayacak olan AÖL ek sınav için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖL ek sınav uygulaması 20 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. Sınava katılacak olan adaylar "  AÖL giriş ekranı | MEB AÖL ek sınav online mı? Ne zaman saat kaçta? " sorularına yanıt aramaya başladı. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

Açık Öğretim Lise ek sınavları başladı! AÖL giriş ekranı | MEB AÖL ek sınav online mı? Ne zaman, saat kaçta?

AÖL GİRİŞ EKRANI

AÖL ek sınava online olarak katılacak adaylar “aolweb.aol.meb.gov.tr” internet adresinden öğrenci girişi yaparak sınav ekranına erişebilecekler. Giriş için güvenlik kodu, TC kimlik numarası ya da öğrenci numarası ve şifre bilgileri isteniyor.

MEB AÖL EK SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Açık Öğretim Lise ek sınavları başladı! AÖL giriş ekranı | MEB AÖL ek sınav online mı? Ne zaman, saat kaçta?

AÖL EK SINAV ONLİNE MI,

Milli Eğitim Bakanlığınca aktarılan bilgiler dahilinde, 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavı belirtilen tarihler içinde online olarak yapılacak.

Açık Öğretim Lise ek sınavları başladı! AÖL giriş ekranı | MEB AÖL ek sınav online mı? Ne zaman, saat kaçta?

AÖL EK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AÖL ek sınavlar 6 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:30’da başlamıştı. Söz konusu sınavlar 20 Ağustos 2021 Salı günü saat 23:59’da sona erecek.

Sınavlar tamamlanıp sona erdikten kısa bir süre sonra MEB sonuç ekranlarını adaylara açıklayacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT