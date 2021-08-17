Açık Öğretim Lise ek sınavları başladı! | AÖL giriş ekranı | MEB AÖL ek sınav online mı? Ne zaman, saat kaçta?

Bugün başlayacak olan AÖL ek sınav için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖL ek sınav uygulaması 20 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. Sınava katılacak olan adaylar " AÖL giriş ekranı | MEB AÖL ek sınav online mı? Ne zaman saat kaçta? " sorularına yanıt aramaya başladı. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

AÖL GİRİŞ EKRANI

AÖL ek sınava online olarak katılacak adaylar “aolweb.aol.meb.gov.tr” internet adresinden öğrenci girişi yaparak sınav ekranına erişebilecekler. Giriş için güvenlik kodu, TC kimlik numarası ya da öğrenci numarası ve şifre bilgileri isteniyor.

AÖL EK SINAV ONLİNE MI,

Milli Eğitim Bakanlığınca aktarılan bilgiler dahilinde, 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavı belirtilen tarihler içinde online olarak yapılacak.

AÖL EK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AÖL ek sınavlar 6 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:30’da başlamıştı. Söz konusu sınavlar 20 Ağustos 2021 Salı günü saat 23:59’da sona erecek.

Sınavlar tamamlanıp sona erdikten kısa bir süre sonra MEB sonuç ekranlarını adaylara açıklayacak.