Açık öğretim yeni kayıt ne zaman 2020 ? Açık öğretim ortaokul, lise kayıt tarihleri 2020

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim programlarında ders gören bir çok öğrenci, yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerine odaklandı. MEB tarafından yeni kayıt dönemi hakkında paylaşılan bilgiler haberimizde...

AÇIK ÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM TARİHLERİ

Açık Ortaokul 2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminde Birinci Dönem Kayıtları 24 Ağustos 2020 İle 9 Ekim 2020 Tarihlerinde yapılacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT TARİHLERİ

Güncel takvimde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 24 Ağustos'ta başlayacak ve 9 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

AÖL 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 28 Ağustos-16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak. Sınav Giriş Belgeleri de 2 Aralık 2020 tarihinde MEB üzerinden erişime açılacak.

1. Dönem Sonu Sınavları ise 5-6 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.