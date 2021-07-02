Açıklamalar peş peşe geliyor, tedirginlik artıyor! ECDC: "Yeni Kovid-19 dalgası yolda"

Vaka sayılarındaki artış devam ederken koronavirüste yeni dalga korkusu yaşanıyor. Konu ile ilgili bir uyarı da Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden geldi. Yapılan açıklamada yeni bir Kovid-19 dalgasının başlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"AŞILAMAYA RAĞMEN YENİ DALGA YAŞANABİLİR"

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden (ECDC) yapılan açıklamada, aşılamaya rağmen yeni dalga yaşanabileceği ifade edildi. Özellikle delta varyantının hızla yayılması ve bulaşı hızının yüksek olması tedirginliği arttırıyor. ECDC 30 Haziran itibariyle Avrupa nüfusunun yüzde 46'sının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu, yüzde 26'sının ise her iki dozu da aldığı, ancak bunun yeterli olmadığı ve yeni bir hastalık dalgasının başlayabileceği ifade edildi.

"AŞI OLMAK İSTEMEYENLERE ULAŞILMASI GEREKİYOR"

ECDC tarafından yapılan açıklamada aşılamaların ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği ifade edildi. Belçika’da nüfusun yüzde 61’i aşının ilk dozunu alırken, Bulgaristan’da bu oranın yüzde 14 olduğu kaydedildi. Yapılan açıklamalarda ülkelerde aşı erişimin kolay olmasına rağmen aşı karşıtlığı yüzünden hedeflenen sayılara ulaşılamadığı belirtildi. Aşılama oranlarında başarıya ulaşılabilmesi için, aşı olmak istemeyen vatandaşlara ulaşılması gerektiği vurgulandı.

"AŞILAMA KAMPANYASI DÜZENSİZ İLERLİYOR"

İtalya'nın Puglia Bölgesi Sağlık Danışmanı Epidemiyolog Pierluigi Lopalko, aşılama süreci hakkında yaptığı değerlendirme sürecin düzensiz ilerlediğinin üzücü olduğunu vurguladı. Yeni dalga tehlikesinin ancak aşılama ile engellenebileceğine dikkat çekti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Andrea Ammon, delta varyantının hızla tüm Avrupa ülkelerine yayılabileceği uyarısında bulunarak, bu yılın ağustos ayına kadar Avrupa sınırları içinde görülebilecek Kovid-19 vakalarının yüzde 90’nının virüsün Delta varyantından kaynaklanacağını vurgulamıştı.