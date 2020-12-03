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  3. Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Karakum koronavirüsten vefat etti

Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Karakum koronavirüsten vefat etti

Kocaeli'de bir doktor daha koronavirüse yenik düştü. Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Karakum, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hastaneye yönetimi Karakum'un ölümüyle ilgili, '' Değerli hocamızı kaybettiğimizi öğrenmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sağlık camiamıza ve hastanemize başsağlığı dileriz'' dedi.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Karakum koronavirüsten vefat etti

Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Aylardır ölümcül virüse rağmen canla başla hayat kurtarmaya çalışan sağlık çalışanları hakkında ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Karakum bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 

Edinilen bilgiye göre Karakum, yakalandığı korona virüs sonrasında hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir hastanede tedavi gören Karakum, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karakum’un hayatını kaybetmesi sonrasında hastane yönetimi ise bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “Hastanemiz Acil Tıp Uzmanlarından Dr. Mehmet Karakum hocamız, bir süredir Covid-19 hastalığıyla tedavi görmekte idi. Değerli hocamızı kaybettiğimizi öğrenmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm personelin hasta ve hasta yakınlarından da büyük sevgisini kazanmış olan hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Sağlık camiamıza ve hastanemize başsağlığı dileriz” denildi.

Acil Tıp Uzmanı doktor koronavirüse yenik düştü!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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