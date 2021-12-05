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Açıldı açılacak! Gülşen sınırları zorlamaya doymuyor! Sahne kıyafetiyle yine yürek hoplattı

Tercih ettiği cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Gülşen'in son konserinde de oldukça iddialıydı. Hayranlarının yüreğini hoplatan Gülşen yine sosyal medyayı ikiye böldü.

Ünlü şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetiyle sınırları bir kez daha zorladı. Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evliliği olan Gülşen, sahne kostümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Pandemi sonrasında verdiği konserlerde birbirinden iddialı kıyafetlerle gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Jolly Joker'de verdiği konserde de cesur kıyafetiyle ilgi çekmeyi başardı.

Açıldı açılacak! Gülşen sınırları zorlamaya doymuyor! Sahne kıyafetiyle yine yürek hoplattı

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Gülşen'in beline kadar gelen dekoltesi bir zincirle sınırlanırken devamında göğsüne kadar dekoltesi devam ediyordu. Hayranlarının yüreğini hoplatan Gülşen yine sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı takipçiler bu kıyafeti fazla abartı bulurken bazıları ise Gülşen'ni fiziğine çok yakıştığı görüşündeydi.

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