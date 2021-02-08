Acılı baba, 40 gündür kayıp olan oğlu Ali Nail Gündoğan'ı bulmak için dalgıç tuttu

İHA'nın haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Ali Nail Gündoğan (23), 40 gün balık tutmak için Çevlik Sahili'nden botla denize açıldı. O günden bu yana kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmaları, bir sonuç alınamamasının ardından bitirilmişti.

"OĞLUMU ALMADAN GİTMEYECEĞİM"

Ancak umudunu kaybetmeyen baba Cumali Gündoğan, tekne ve dalgıç tutarak oğlunu bulmaya çalışıyor. Dalgıç, denizin derinliklerine inerek kayıp Ali Nail'i arıyor. Olaya ilişkin konuşan baba Gündoğan, 40 gündür oğlunu aradığını belirterek, "Bıkmadım bıkmayacağım, oğlumu almadan da gitmeyeceğim. Mümkünse eğer el uzatırsanız çok iyi olur. 40 gündür evime gitmiyorum, perişan olduk. Eve giremiyorum çünkü gittiğim zaman Ali'yi getirdin mi diye soruyorlar. Hepimiz perişan olduk." dedi.

DEVLET YETKİLİLERİNDEN YARDIM BEKLİYOR

Bütün imkanlarını kullandığını ve kullanmaya devam edeceğini ifade eden Gündoğan," Mümkünse devlet yetkilileri siz de bir el atarsanız iyi olur. Denizde bulamadık, ne botunu ne de küreğini hiçbir şeyini bulamadım. Gerekirse Yunan adalarına da gideceğim. Oğlum ölü mü, diri mi? Bilmiyorum." diye konuştu.