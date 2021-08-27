Acımasız baba evladını tüfekle vurdu! Bolu da baba ve oğlu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Evinin önünde bekleyen oğluna balkondan tüfekle ateş açan baba oğlunun ölümüne sebep oldu

Olay, Gerede ilçesine bağlı Göynükören köyünde meydana geldi. Mehmet Doğançay (36) ile babası Lütfü Doğançay (52) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Evinin önünde bekleyen oğluna balkondan ateş eden acımasız babanın evladı kanlar içinde yere serildi. Bölge halkının olay yerine toplanmasıyla sağlık ekiplerine haber edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Mehmet Doğançay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede Doğançay’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba Doğançay oğlunu öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri Lütfü Doğançay’ı yakalamak için çalışma başlattı. bolusilahlı saldırı