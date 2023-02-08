Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. AFAD verilerine göre 6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 deprem 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. Türkiye, 4.seviye alarm vererek uluslararası yardım istedi.

Türkiye'ye Azerbaycan başta olmak üzere çok sayıda 70 ayrı ülke ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi geldi. Birçok ülke arama ve kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi.

KAZIM KOYUNCU'NUN ŞARKISINI KULLANDILAR

Deprem felaketini bütün dünya konuşurken komşu Yunanistan'ın devlet televizyonu ERT de depremi haberleştirdi. Kanalda yayınlanan haberde, Kazım Koyuncu'ya ait olan Şevval Sam'ın seslendirdiği Ben Seni Sevduğumi şarkısı eşliğinde felaketin görüntülerine yer verildi.

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Söz konusu haber duygulandırdı.