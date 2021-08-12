Acun Ilıcalı 5. kez baba mı oluyor? Sevgilisi Ayça Çağla Atunkaya'nın görüntüsü iddiaları güçlendirdi!

Şeyma Subaşı ile evliliğini sonlandırdıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı'nın 5. kez baba olacağı iddia edildi. 52 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kedisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın ortaya çıkan fotoğrafı akılları karıştırdı.

Şu sıralar ilişkilerini daha da göz önünde yaşamaya başlayan çift hakkında ortaya atılan iddia magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

GÖBEĞİ AKILLARI KAIRŞTIRIDI

Formuna dikkat etmesiyle bilinen Ayça Çağla Altunkaya, bir spor salonunda görüntülendi. Magazin Fısıltısı'nda yer alan fotoğrafta Altunkaya'nın karnındaki şişlik dikkat çekti.

Uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşayan çiftin bebek beklediği iddiası kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden 1 kızı, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden 2 kızı, Şeyma Subaşı ile evliliğinden de 1 kızı var.

"ÇAĞLA İLE İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL"

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda sevgilisi için "Çağla ile iki yılı devirdik, ilişkimiz çok güzel. Üretken bir dönem geçirmemde Çağla ile yakaladığım huzurun payı büyük." demişti.