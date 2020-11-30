Acun Ilıcalı açıkladı! Tolga Çevik'te Exxen'e transfer oldu!

Netflıx'e rakip olmaya hazırlanan TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu platformu Exxen için bomba gibi transferler devam ediyor.

Bir çok başarılı isimle anlaşan Acun Ilıcalı son olarak Tolga Çevik ile anlaştı. Müjdeli haberi duyuran Ilıcalı, "Başarılı komedyen Tolga çevik 'Tolgshow' programıyla 1 Ocak'tan itibaren Exxen'de" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı 2 hafta önce de Exxen için YouTube üzerinden yayınlanan programı 'Konuşanlar' ile geniş kitlelere ulaşan Hasan Can Kaya ile anlaşmıştı.

TOLGA ÇEVİK KİMDİR?

Tolga Çevik (d. 12 Mayıs 1974, İstanbul),

Türk oyuncu ve komedyen. 1996 yılında Central Missouri State Üniversitesinin Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden mezun olmuş ve eğitimi sırasında Amerikalı aktör Robin Williams'tan eğitim almıştır.

Vizontele filminde aldığı rolle tanınan oyuncu Organize İşler ile kariyerinde yükselme kaydetti. Avrupa Yakası adlı dizide Sacit Kıral karakterini canlandırmış ve daha sonra diziden ayrılarak kendi hazırladığı Komedi Dükkanı adlı programa ağırlık vermiştir. 2014 yılı içerisinde ise Arkadaşım Hoşgeldin ile devam etmiştir. Ayrıca Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) üyesi de olan Çevik, pek çok yapımda Yılmaz Erdoğan ile beraber çalışmıştır.

2017-2018 yılları arasında TOLGSHOW programında yer almıştır ve TOLGSHOW turneleri yapmıştır.