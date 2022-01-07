Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe yeniden karşı karşıya! Aynı futbolcuya talip oldular!

Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren bir yandan da takıma yapacağı takviyeler ile kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Acun Ilıcalı engeline takıldı. Eski golcüsü Vedat Muriqi için ünlü iş insanı ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertli ekip bu kez de Hidemasa Morita transferinde yarışacak. Santa Clara'da forma giyen futbolcu için hem Fenerbahçe'nin hem de Hull City'nin ilgisinin olduğu ifade edildi.

VEDAT MURİQİ TRANSFERİNDE KARŞILAŞTILAR

Takımda gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi ile temasa geçmiş ve takıma kazandırmak için çalışmalarda bulunmuştu. Aynı isme talip olan Hull City de teklifte bulunmuş ve oyuncuyu kadrosuna kazandırmaya çalışmıştı. İngiliz basınında çıkan habere göre ise Hull City, Vedat için 14 milyon euro ödemeye hazır.

JAPON OYUNCU HULL CİTY'E YAKIN

Portekiz basınında yer alan habere göre ise sarı-lacivertli ekip Santa Clara'da forma giyen orta saha oyuncusu Hidemasa Morita için sezon başında nabız yoklamıştı. Oyuncuyla temaslarını sürdüren Fenerbahçe yetkilileri yüksek maliyeti nedeniyle transferden vazgeçmişti. Bu oyuncuya da talip olan Hull City ise 5 milyon euro bedelle oyuncuyu kadrosuna katmaya oldukça yakın.

TAKIMI ÇIKIŞA GEÇİRMEK İSTİYOR

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, 24 takımın bulunduğu ligde 19 sırada bulunuyor. Takıma yapacağı takviyeler ile çıkışa geçmek isteyen Acun Ilıcalı ise transfere yoğunlaşmış durumda. 26 yaşındaki Japon futbolcu Hidemasa Morita, geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Santa Clara'da 44 maçta forma giydi, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.