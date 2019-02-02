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  3. Acun Ilıcalı, Itır Esen'i yanından ayırmıyor!

Acun Ilıcalı, Itır Esen'i yanından ayırmıyor!

'Miss Turkey' birincisi olduktan sonra attığı tweet yüzünden tacı elinden alınan Itır Esen Acun'un yanından ayrılmıyor. Esen ile Acun Ilıcalı arasında çıkan aşk dedikodularının ardından ikiliden aşk iddialarını kanıtlar nitelikte bir hareket daha geldi.

Acun Ilıcalı, Itır Esen'i yanından ayırmıyor!

'Miss Turkey' birincisi seçildikten sonra attığı tweet nedeniyle tacı geri alınan Itır Esen'in geçtiğimiz yılın son aylarında Şeyma Subaşı ile boşanan Acun Ilcalı'yla aşk yaşadığı iddia edildi. İlişki iddiaları devam ederken, Acun'un katıldığı bir program çekimlerinde Itır Esen'in de olması akıllarda soru işareti bıraktı.

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AŞK İDDİASI  BOMBA ETKİSİ YARATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve Itır Esen arasında aşk yaşandığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Dedikodulara göre Acun ve Itır Esen'in birlikte Dubai'de görünmeleri, kafaları epey karıştırmıştı. Acun Ilıcalı ve Itır Esen hakkında çıkan iddiaların ardı arkası kesilmezken geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir olay,herkesin ilgisini bir daha çekti.

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ÖN SIRALARDA İZLEDİ

Acun Ilıcalı'nın konuk olduğu '3 Adam'dan Eser Yenenler'in programınaItır Esen de katıldı. Ön koltuklarda oturan Itır Esen'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

 

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YANINDAN AYIRMIYOR

Söylentilere göre Acun Ilıcalı'nın, Itır Esen'i yanından hiç ayırmadığı iddia edildi.

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