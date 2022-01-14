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Acun Ilıcalı "Kararı son derece yanlış buluyorum" diyerek RTÜK'e tepkisini gösterdi!

Cansu Canan Özgen'in programına konuk olan Acun Ilıcalı, RTÜK'ün Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programına ceza vermesini doğru bulmadığını açıkladı.

Acun Ilıcalı "Kararı son derece yanlış buluyorum" diyerek RTÜK'e tepkisini gösterdi!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Cansu Canan Özgen'in sunumuyla BluTV'de yayınlanmaya başlayan 40 programına konuk oldu.

Her soruya içtenlikle cevap veren Ilıcalı, Konuşanlar programından ve son günlerde hakkında çıkan estetik iddiaları hakkında konuştu.

"HİÇ ESTETİK YAPTIRMADIM"

Acun Ilıcalı, son günlerde hakkında çıkan estetik yaptırdığı iddiasını "Hiç estetik yaptırmadım ama, estetik yaptıranlara da karşı bir tarafım yok. Tadında estetiği başarılı buluyorum, çünkü fiziksel bazı zorluklara dönüşen durumlar oluyor insanlarda…Orayı da yaptırsam, burayı da yaptırsam 3'er yaş 5'er yaş geriye gideceğim zannediyorlar, ben onun öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Amerika'da Miami'de estetiksiz kadın yok. Ama estetik insanın hayatında olmalı, ama tadında olmalı diye düşünüyorum" diyerek yalanladı.

Acun Ilıcalı "Kararı son derece yanlış buluyorum" diyerek RTÜK'e tepkisini gösterdi!

"RTÜK'ÜN ESNEK OLMASI LAZIM"

Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programı'na Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun para cezası vermesi ve katalogdan çıkarılması hakkında da ilk kez konuşan Ilıcalı, kararı doğru bulmadığını belirterek şu sözlere yer verdi;

"RTÜK olmalı televizyonda her şey istenildiği gibi yayınlanmamalı. Amerika'da da açık kanallarda denetim vardır. Daha önce biz de cezalar aldık ve haksız olanlar vardı. Ama bizim için her zaman mahkemeye gitme hakkımız açık, kazandığımız ve kaybettiğimiz davalar oldu. Platformlar konusunda RTÜK'ün esnek olması lazım. Hasan Can olayına gelince bu karara katılmıyor. Platform para verilip üye olunan bir yer. RTÜK'ün koruması gereken alan çocuklarımız. Onların zehirlenmesini engellemesi lazım. Ama platformda para verilen bir yerde RTÜK baskın olmamalı. Hasan Can kararını son derece yanlış buluyorum. Argo konuşulan bir program, arkadaşlar da ciddi derecede bipliyor. Ancak gündelik hayatta kullanılan kelimeler nedeniyle ceza verilmemeli."

Acun Ilıcalı "Kararı son derece yanlış buluyorum" diyerek RTÜK'e tepkisini gösterdi!

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Emine Özfalcı
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