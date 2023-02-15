Acun Ilıcalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Acun Ilıcalı evli mi, çocukları var mı?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 10 il hasar görmüş ve enkaz altında kalan yaklaşık 35 bin kişi yaşamını yitirmişti. Depremin 9. gününde kurtarma çalışmaları devam ederken tüm kamu ve özel kuruluşlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları yardım kampanyası başlatmış ve afet bölgesine yardım tırları gönderilmişti. Yardımlara bir yeni daha eklenerek Tüm Türkiye Tek Yürek Kampanyası başlatıldı. Çarşamba akşamı saat 20:00'da yayınlanacak olan programa birçok ünlü katılacak ve sunucuları arasında ise Acun Ilıcalı da ekran karşısına çıkacak. Peki Acun Ilıcalı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaç çocuğu var? İşte Acun Ilıcalı'nın hayatı...

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ACUN ILICALI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

29 Mayıs 1969 Edirne'de doğdu. Aslen Erzurumludur. Türk sunucu, yapımcı ve girişimcidir. Acun Medya'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyesi olan Acun Ilıcalı, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.Televizyonculuğa Show Tv'de Beşiktaş muhabirliği ile başlamışdı. 2002 yılında "Acun Firarda" adlı gezi-eğlence içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmaya başladı. Programda Acun Ilıcalı'ya kameraman Feridun, Çaykun Ertan ve Esat Yöntunç yardımcı olurken, Şebnem Schaefer'de programın moda bölümü için ekipte yer aldı. 2006 yılında program sona erdi ve daha sonra 2006 yılında "Acun Medya" adlı şirketi kurdu. 2004-2006 yılları arasında "Fear Factor" adlı korku-gerilim içerikli televizyon programının; 2007-2010 yılları arasında "Var mısın Yok musun" adlı yarışma içerikli televizyon programının; 2006 yılında "Survivor Türkiye" adlı yarışma içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı.

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2007-2008 yılları arasında "Yoksa Rüya mı?" adlı aktüel içerikli televizyon programının; 2008-2014 yılları arasında "Söyle Söyleyebilirsen" adlı ses yarışması içerikli televizyon programının yapımcılığını üstlendi. 2009 yılında "Devler Ligi" adlı futbol içerikli televizyon programının; 2009 yılında "Yetenek Sizsiniz Türkiye" adlı yetenek yarışması içerikli televizyon programının; 2010-2011 yılları arasında "Yok Böyle Dans" adlı dans yarışması içerikli televizyon programının; 2011 yılında; "O Ses Türkiye" adlı ses yarışması içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Çalışanlarıyla birlikte "Acunn.com" adlı portal internet sitesini kurdu.

2013 yılında Show Tv'den ayrılıp, Star Tv'ye geçmiştir. 2013 yılında; "3 Adam" adlı televizyon programının yapımcılığını yapmaya başladı. Doğuş Yayın Grubu ortaklığında "Tv8" adlı televizyon kanalını satın aldı. 2014 yılında; Star Tv'den ayrılmış ve "Ninja Warrior Türkiye", "Para Bende", "Hülya Avşar Show", "Arda'nın Mutfağı", "Aileler Yarışıyor", "Ver Fırına", "Kel Alaka", "Akademi", "Ütopya" adlı televizyon programlarının; 2015 yılında "Rising Star Türkiye", "İşte Benim Stilim" adlı televizyon programlarının yapımcılığını yaptı. 2016 yılında "İşte Benim Stilim Ünlüler" adlı yarışma programının yapımcılığını yapmaya başlamıştır.

2008 yılında ilk kez Türkiye'de vergi rekortmenleri arasına girdi. 2011 yılında ?2.836.191 gelir vergisi tahakkuk ederek, Türkiye'de gelir vergisi listesinde 62. oldu. Türkiye'de yer alan üniversiteler de ve Anadolu'nun farklı yerlerinde stand-up gösterileri yaptı. Gösterilerinde meslek hayatı boyunca başına gelenleri mizahî bir dille izleyicilere anlattı. 7 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Shop90 adlı televizyon kanalını kapatarak TV8,5 adlı spor kanalı yayına başladı. Survivor, O Ses Türkiye, MasterChef Türkiye güncel olarak yayınlanan programlarıdır. Exxen isimli dijital platformu ise 1 Ocak’ta yayın hayatına başladı.

ACUN ILICALI EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Acun Ilıcalı'nın 4 kız çocuğu vardır. Seda Başbuğ ile 1993 yılında, Zeynep Yılmaz ile 2016 yılında, Şeyma Subaşı ile de 2019 yılınd ayrıldı. Acun Ilıcalı ise Ayça Çağla Altunkaya ile sevgili.