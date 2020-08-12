Meteor yağmuru nedir? Saat kaçta? Meteor yağmuru perseid?Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: Araç muayene süreleri uzatıldıAtiba'nın kontratı uzatıldı!Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye satın aldıAmanos Dağları nerede? Amanos neresi? Amanos Dağları haritaTrabzonspor yeni transferi resmen duyurdu!Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları ne kadar? Fenerbahçe 2020-2021 forma fiyatlarıOkullar 21 eylül'de mi açılacak 2020?Masterchef Tanya kimdir? Nereli? Tanya kaç yaşında?Barcelona'ya koronavirüs şoku!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Acun Ilıcalı kızı Leyla'nın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı

Acun Ilıcalı kızı Leyla'nın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı

Acun Ilıcalı 16 yaşına giren kızı Leyla Ilıcalı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir yazı ile kutladı. Acun Ilıcalı, eski eşi Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızının 1. yaş gününden görüntülerin olduğu bir videosunu da takipçileriyle paylaştı.

Acun Ilıcalı kızı Leyla'nın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı

Acun Ilıcalı kızı Leyla Ilıcalı'nın doğum gününü duygusal bir paylaşımla sosyal medya hesabında kutladı. Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Yılmaz'la olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı 16 yaşına girdi. 

Ilıcalı kızı Yasemin'in doğum gününü şu mesajla kutladı; 

Belki bugün 1 yaş daha büyüdün ama benim için hep o resimdeki Leyla olacaksın, seni çooooook seviyorum...

Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımına, yarım milyondan fazla beğeni geldi.

Acun Ilıcalı kızı Leyla'nın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT