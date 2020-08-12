Acun Ilıcalı kızı Leyla'nın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı

Acun Ilıcalı kızı Leyla Ilıcalı'nın doğum gününü duygusal bir paylaşımla sosyal medya hesabında kutladı. Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Yılmaz'la olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı 16 yaşına girdi.

Ilıcalı kızı Yasemin'in doğum gününü şu mesajla kutladı;

Belki bugün 1 yaş daha büyüdün ama benim için hep o resimdeki Leyla olacaksın, seni çooooook seviyorum...

Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımına, yarım milyondan fazla beğeni geldi.