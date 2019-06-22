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Acun Ilıcalı: RTÜK'e 10 milyon TL ceza ödedim

Enes Batur'la uçak yolculuğu yaparken sohbet eden Acun Ilıcalı, RTÜK'e 10 milyon TL ödediğini açıkladı.

Acun Ilıcalı: RTÜK'e 10 milyon TL ceza ödedim

Enes Batur'la uçak yolculuğu yaparken sohbet eden Acun Ilıcalı, RTÜK'e 10 milyon TL  ödediğini açıkladı.

"ÖDEDİĞİM CEZA 10 MİLYON TL"

Acun Ilıcalı, uçak yolculuğu sırasında sohbet ettiği Youtuber Enes Batur'un "Aklına ne geliyorsa söyle bizde RTÜK yok" sözlerine "RTÜK'e toplam ödediğim ceza 10 milyon TL" şeklinde bir açıklamada bulundu.

"RTÜK'ÜN DENETLEMESİ GEREKİYOR"

"Ama sonuçta bizim taraftan RTÜK'ün de kollaması gerekiyor. Tüm yetkililere sevgiler saygılar" sözüyle açıklamasını noktaladı.

Acun Ilıcalı: RTÜK'e 10 milyon TL ceza ödedim

SURVİVOR'A DAHİL ETMEK İSTEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yeni filmi vizyona giren sosyal medya fenomeni Enes Batur'u Survivor'un gelecek sezonuna dahil etmek istediğini söylemişti.

Acun Ilıcalı: RTÜK'e 10 milyon TL ceza ödedim

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