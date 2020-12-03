Acun Ilıcalı'dan diskalifiye edilen Uğur ile ilgili bir açıklama daha geldi!

Masterchef Türkiye 29 Kasım Pazar akşamı Uğur'un diskalifiye edildiği bölümle ekranlara gelmiş ve bu görüntüler sosyal medyada adeta infial yaratmıştı.

Uğur'un ağladığı anların ekrana verilmesinin ardından Acun Ilıca'ya tepki yağmış ve yarışmacının diskalifiye edildiği anların gösterilmesinin reyting amaçlı olduğu iddia edilmişti.

Uğur'un diskalifiye edildiği bölümde Somer şef, yarışmacılardan Uğur Deniz Yılmaz'ı öne çağırdı ve, "Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik" açıklamasında bulunmuştu.

Bu olay sırasında göz yaşlarına boğulan Uğur'un sosyal medya hesabından da yaptığı pişmanlık dolu paylaşımın ardından duyarlı sosyal medya kullanıcıları bu durumun ekranlar önüne getirilmesine ve yarışmacının rencide edilmesine tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Uğur Deniz'in elenmesi hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Diskalifiyeden sonra 10 gün daha çekim yaptınız. YALAN! Canlı yayında elediniz. YALAN! MasterChef Türkiye çekimler gerçekleştikten birkaç gün sonra izleyiciyle buluşuyor, canlı yayınlanan bir program değil, izleyicimiz de bunu bilir.

"KALICI HASAR GÖRMEMESİNİ SAĞLADIK"

Diskalifiyeyi reyting malzemesi yaptınız. YALAN! Yayında gerçekleşen diskalifiye anını reyting malzemesi yapmadık, aksine yayında kendini ifade edip kalıcı hasar görmemesini sağladık. Uğur bu yaklaşımımızın farkında ve bizzat bana teşekkür etti.

Belediyeler arasında parti ayrımı yapıyorsunuz, farklı ücretler alıyorsunuz. İFTİRA! Hiçbir zaman belediye ayrımı yapmadık ve yapmayız. Bir yazıya 3 yalan ve 1 iftara sığdırabilmek gerçekten büyük başarı, tebrikler. Tabii inandırabilirsen...

"HUKUKİ HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Siz kininizi kusmaya devam edin, biz çalışmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimize de belirtmek isterim ki, bir genç eskiden yaptığı hataları nedeniyle toplumdan linç yemek üzereyken onun hayatı boyunca yaşayacağı mağduriyeti engelledik.

Bunu sağlamak yaşadığımız iftira kampanyasına değer. Sevgiler..."