Sokağa çıkma yasağında kuaförler, berberler açık mı? Hafta sonu kuaförler, berberler açık mı?1 Aralık Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümde neler olacak?Süper Lig'de ilk 10 haftada 8 teknik direktör değiştiÇukur 106. bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçovalı öldü mü?Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? | Hafta sonu market çalışma saatleri, market açılış saatleriHalis Aygün duyurdu! KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih işlemleri başladı1 Aralık Star TV Yayın Akışı |Gerçeğin Peşinde son bölümde neler yaşandı?Altay - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Özel kreşler kapandı mı? Özel anaokulları kapandı mı? Son dakika açıklamalarıYılın aşkında şok gelişme! Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Acun Ilıcalı'dan diskalifiye edilen Uğur ile ilgili ilk açıklama!

Acun Ilıcalı'dan diskalifiye edilen Uğur ile ilgili ilk açıklama!

Masterchef Türkiye 2020'de geçtiğimiz günlerde sezona damga vuran bir diskalifiye yaşandı. Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi. Uğur'un göz yaşları içinde yarışmadan diskalifiye edilmesi günlerdir kamuoyundan büyük tepki çekerken Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu.

Acun Ilıcalı'dan diskalifiye edilen Uğur ile ilgili ilk açıklama!

Masterchef Türkiye 2020'den diskalifiye olduktan sonra sosyal medyada günlerdir gündemden düşmeyen Uğur Yılmaz Deniz ile ilgili, Acun Ilıcalı ilk kez konuştu. 

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak masterchef yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edildiğini açıklamıştı.

83530.jpg

Sosyal medyadan yıllar önce yaptığı paylaşımlar nedeni ile diskalifiye edilen Uğur'un ekranlara gelen eleme gecesinde göz yaşları içinde kalması ve özür dilemesi programın izleyicilerini de derinden etkiledi.

Acun Ilıcalı ve Acun Medya'ya konuyu ceza keser gibi ekranlar önüne taşımasına tepkiler çığ gibi büyürken TV8'de boykot edildi.

55dc3253bfc85e4d91248d450584404e1.jpg

Tüm bu eleştirilerin ardından ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ilk kez konuştu ve konuyla ilgili açıklama da bulundu.

Acun Ilıcalı'dan diskalifiye edilen Uğur ile ilgili ilk açıklama!

İşte Acun Ilıcalı'dan diskalifiye olan Uğur hakkında Ahmet Hakan'a yaptığı açıklama:

"BİR: Uğur’un ettiği küfürler, kitlesel bir nitelik taşımasaydı belki durum toparlanabilirdi. Ama o küfür üzerine bizim tepkisiz kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı. Bunu kimseye anlatamazdık.

- İKİ: Uğur’u ekranda uğurlarken... Kendisini ifade etmesine imkân tanıdık. Amacımız Uğur’un yaşadığı derin pişmanlığı kamuoyuna yansıtmasını sağlamaktı. Bu amacımızı sağladık.

- ÜÇ: Biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu. Mutluluğunu da ifade ediyor. Tüm toplumu etkileyen samimi pişmanlıktan sonra Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım."

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT