Acun Ilıcalı'dan diskalifiye edilen Uğur ile ilgili ilk açıklama!

Masterchef Türkiye 2020'den diskalifiye olduktan sonra sosyal medyada günlerdir gündemden düşmeyen Uğur Yılmaz Deniz ile ilgili, Acun Ilıcalı ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak masterchef yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edildiğini açıklamıştı.

Sosyal medyadan yıllar önce yaptığı paylaşımlar nedeni ile diskalifiye edilen Uğur'un ekranlara gelen eleme gecesinde göz yaşları içinde kalması ve özür dilemesi programın izleyicilerini de derinden etkiledi.

Acun Ilıcalı ve Acun Medya'ya konuyu ceza keser gibi ekranlar önüne taşımasına tepkiler çığ gibi büyürken TV8'de boykot edildi.

Tüm bu eleştirilerin ardından ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ilk kez konuştu ve konuyla ilgili açıklama da bulundu.

İşte Acun Ilıcalı'dan diskalifiye olan Uğur hakkında Ahmet Hakan'a yaptığı açıklama:

"BİR: Uğur’un ettiği küfürler, kitlesel bir nitelik taşımasaydı belki durum toparlanabilirdi. Ama o küfür üzerine bizim tepkisiz kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı. Bunu kimseye anlatamazdık.



- İKİ: Uğur’u ekranda uğurlarken... Kendisini ifade etmesine imkân tanıdık. Amacımız Uğur’un yaşadığı derin pişmanlığı kamuoyuna yansıtmasını sağlamaktı. Bu amacımızı sağladık.



- ÜÇ: Biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu. Mutluluğunu da ifade ediyor. Tüm toplumu etkileyen samimi pişmanlıktan sonra Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım."