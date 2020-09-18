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Acun Ilıcalı'dan öğrencilere eğitim desteği | Öğrencilere bilgisayar müjdesi

Acun Ilıcalı korona virüs salgını nedeni ile uzaktan eğitim almak zorunda kalan ve evinde bilgisayarı olmayan öğrencilere destek olmak kendi özel kanalı olan TV8'de kampanya başlatacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı'dan öğrencilere eğitim desteği | Öğrencilere bilgisayar müjdesi

Acun Ilıcalı, "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor." dedi ve pazar günü büyük bir kampanya TV8’de büyük bir kampanya düzenleyeceğini duyurdu.

Acun Ilıcalı'dan öğrencilere eğitim desteği | Öğrencilere bilgisayar müjdesi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile uzaktan eğitim almak zorunda kalan öğrencilere müjdeli bir haber verdi. Ilıcalı bir çok öğrencinin evinde dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çektiğini dile getirerek bir kampanya başlatacağını açıkladı.

 

 

 

MÜJDEYİ VERDİ!

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor. Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için Pazar akşamı TV8’de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım." sözleriyle müjdeyi verdi.

Ilıcalı bu kampanyadan toplanacak yardımlarla öğrencilere dizüstü bilgisayar dağıtacak.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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