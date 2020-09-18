Acun Ilıcalı'dan öğrencilere eğitim desteği | Öğrencilere bilgisayar müjdesi

Acun Ilıcalı, "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor." dedi ve pazar günü büyük bir kampanya TV8’de büyük bir kampanya düzenleyeceğini duyurdu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile uzaktan eğitim almak zorunda kalan öğrencilere müjdeli bir haber verdi. Ilıcalı bir çok öğrencinin evinde dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çektiğini dile getirerek bir kampanya başlatacağını açıkladı.

Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor. — Acun Ilıcalı (@acunilicali) September 18, 2020

Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için Pazar akşamı TV8’de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım. — Acun Ilıcalı (@acunilicali) September 18, 2020

MÜJDEYİ VERDİ!

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor. Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için Pazar akşamı TV8’de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım." sözleriyle müjdeyi verdi.

Ilıcalı bu kampanyadan toplanacak yardımlarla öğrencilere dizüstü bilgisayar dağıtacak.