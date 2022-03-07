Acun Ilıcalı yakın arkadaşı Alpay Kazan'ı kaybetmesinin ardından onunla ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı. Biz de bunun üzerine Acun Ilıcalı'nın arkadaşı Alpay Kazan kimdir? Alpay Kazan kaç yaşında, neden öldü? sorularının yanıtına yer verdik...

ACUN ILICALI'NIN ARKADAŞI ALPAY KAZAN KİMDİR? ALPAY KAZAN KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan, Acun Ilıcalı'nın sağ koluydu. Kazan Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi programların kamera arkası ekibinde görevliydi.

Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yaptığı da bilinen Alpay Kazan 6 Mart Pazar günü hayata gözlerini yumdu.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Alpay Kazan ile ilgili şu mesajı paylaştı:

"Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan."

Alpay Kazan, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Kazan'ın cenazesi 7 Mart 2022 Pazartesi (bugün) saat 17.00'de Üsküdar, Şakirin Camii'nden kaldırılacak.