Acun Ilıcalı'nın kızı Banu ılıcalı kimdir, kaç yaşında?

Dört kızı olan Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı ilk bebeğini kıucağına bugün aldı. Ailenin en küçük üyesinin ismi de Begüm oldu. 51 yaşındaki Acun Ilıcalı dede oldu. Özel hayatını gizli tutan Banu Ilıcalı ilk doğumunu gerçekleştirmesinin ardından bir anda gündem oldu. 3 yıllık evliliğinden Begüm adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Begüm Ilıcalı hakkında merak edilenler haberimizde...

BANU ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak 1990 tarihinde doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi.

KAÇ YAŞINDA?

29 Ocak 1990 doğumlu olan Banu Ilıcalı şu anda 30 yaşında.

BANU ILICALI'NIN EŞİ EFE CEYHUN KİMDİR?

Banu Ilıcalı ile Efe Ceyhun'ın üniversiteden tanıştıkları ve aşklarının evlilik ile noktalandığı biliniyor. Damat Efe Ceyhun, Kabataş Erkek Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversite'sinde eğitim gördü. Sosyal medya hesaplarını da gizli tutan Efe Ceyhun şu an Türk Telekom'da dijital pazarlama uzmanı olarak görev yapıyor.

ANNESİ SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Seda Başbuğ Acun Ilıcalı'nın ilk eşidir. 1988-1993 tarihleri arasında evlilik yürütmüşlerdir. Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi.