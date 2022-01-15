Acun Ilıcalı'nın yüreği ağzına geldi! Kızlarından korkutan haber!
Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip Bolu, artalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, orman içine doğru sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken cip, çekiciyle kaldırıldı.
Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı kardeşler tatil dönüşü kaza geçirdi . Ilıcalı kardeşlerin içinde bulunduğu otomobilin kazası, öğle saatlerinde, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi.
KONTROLDEN ÇIKTI
Ilıcalı'nın özel şoförünün kullandığı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi.
Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken yaralanan olmadı.Sürücü ve Ilıcalı'nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü.
Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın, Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi.