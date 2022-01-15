Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi! Yol ulaşıma kapatıldıSpor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı canlı | Antalyspor - Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linkiAcun Ilıcalı'nın yüreği ağzına geldi! Kızlarından korkutan haber!Benibeşer ne demek, TDK'ya göre Benibeşer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Karabük Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106110415Tekstil Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAlattin Akkuş Pendik Esnaf Sanatkarlar Odasına kayıtlı üyelere seslendi: Oyunuzu kullanınSivasspor 1 – 1 Trabzonspor |Maç sonucuSon dakika: 15 Ocak 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuManchester City 1 -0 Chelsea | Maç sonucu, özeti | De Bruyne'nin golünü Chelsea'yi yıktı
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Acun Ilıcalı'nın yüreği ağzına geldi! Kızlarından korkutan haber!

Acun Ilıcalı'nın yüreği ağzına geldi! Kızlarından korkutan haber!

Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip Bolu, artalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, orman içine doğru sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken cip, çekiciyle kaldırıldı.

Acun Ilıcalı'nın yüreği ağzına geldi! Kızlarından korkutan haber!

Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı kardeşler tatil dönüşü kaza geçirdi . Ilıcalı kardeşlerin içinde bulunduğu otomobilin kazası, öğle saatlerinde, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKTI

Ilıcalı'nın özel şoförünün kullandığı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi.

Acun Ilıcalı'nın yüreği ağzına geldi! Kızlarından korkutan haber!

Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken yaralanan olmadı.Sürücü ve Ilıcalı'nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü.

Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın, Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi.

Acun Ilıcalı'nın yüreği ağzına geldi! Kızlarından korkutan haber!

Emine Özfalcı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT