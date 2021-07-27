Star TV'de ekrana gelen Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın başrolü paylaştığı Ada Masalı dizisinde Biricik karakterini canlandıran Özge Demirtel'in kim olduğu büyük bir merakla aratılıyor. Biz de haberimizde Ada Masalı Biricik karakteri kimdir? Özge Demirtel kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? İnstagram adresi ne? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

ADA MASALI BİRİCİK KARAKTERİ KİMDİR? ÖZGE DEMİRTEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ada Masalı dizisinde Haziran'ın çocukluktan beri en yakın arkadaşı olan neşeli ve hayat dolu Biricik karakterine hayat veren Özge Demirtel, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

25 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelen Özge Demirtel, ilk oyunculuk deneyimini Gökhan Türkmen’in ‘Sır’ adlı video klibi ile yaşamıştır. Kariyerine oyuncu olarak devam etme kararı alan Demirtel, bu alanda eğitimler alarak daha ilk dizisi olan Ada Masalı ile oyunculuk kariyerine adım attı.

Yüzmeyi, dalmayı ve hayvanları çok sevdiği öğrenilen Özge Demirtel 1.65 boyunda ve 55 kilodur.

SEVGİLİSİ KİM?

Özge Demirtel'in sevgilisi olmadığı bilinmektedir.

INSTAGRAM ADRESİ NE?

67.7 bin takipçisi bulunan Özge Demirtel'in Instagram adresi ozge.demirtel şeklindedir.