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  3. Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan'ın acı günü! Babasını kaybetti...

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan'ın acı günü! Babasını kaybetti...

Ada Masalı dizisinde Haziran karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın babası yaşamını yitirdi.

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan'ın acı günü! Babasını kaybetti...

Star TV ekranlarında yayınlanan Alp Navruz'la başrolü paylaştığı Ada Masalı dizisinde Haziran karakterine hayat veren güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.

Uzun süredir rol aldığı dizinin çekimleri için İzmir'de olan oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın babası, hayatını kaybetti.

Aldığı ölüm haberiyle kahrolan oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi...

Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan'ın acı günü! Babasını kaybetti...

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