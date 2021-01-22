Adalet Bakanı Gül'den Enis Berberoğlu ve Süleyman Soylu açıklaması
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu kararı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına ilişkin gösterdiği tepki hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez hak ihlali olduğu kararı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Adalet Bakanı Gül'ün konuşmasından satır başları şu şekilde:
"(AYM'nin Enis Berberoğlu kararı) Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bağlayıcıdır."
(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması) Bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum."
(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması) Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum."
NE OLMUŞTU?
Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," 45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar. Millet ,devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım." ifadelerini kullanmıştı.
45 gündür anam hastanede— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) January 20, 2021
Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest
Ne yapmalıyım
Bakan olsam ne yazar
Millet,devlet işleriyle boğuşurken
anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder
Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım pic.twitter.com/Y0xjikB8Nj
Son dakika... AYM'den Enis Berberoğlu kararı