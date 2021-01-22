Adalet Bakanı Gül'den Enis Berberoğlu ve Süleyman Soylu açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez hak ihlali olduğu kararı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Gül'ün konuşmasından satır başları şu şekilde:

"(AYM'nin Enis Berberoğlu kararı) Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bağlayıcıdır."

(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması) Bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum."

(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması) Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum."

NE OLMUŞTU?

Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," 45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar. Millet ,devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

45 gündür anam hastanede

Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest



Ne yapmalıyım



Bakan olsam ne yazar



Millet,devlet işleriyle boğuşurken

anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder



Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım pic.twitter.com/Y0xjikB8Nj — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) January 20, 2021

Son dakika... AYM'den Enis Berberoğlu kararı