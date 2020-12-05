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Adalet Bakanı Gül'den hukuk reformu çalışmaları: Muhalefet partilerin görüşleri de alındı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından mecliste yapılan görüşmeler kapsamında 'hukuk reformu' alanında ilk adımlar için çalışmalara başlanırken Bakan Gül, muhalif partilerin görüş ve önerilerini de değerlendirmeye aldı.

Adalet Bakanı Gül'den hukuk reformu çalışmaları: Muhalefet partilerin görüşleri de alındı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) arka arkaya yapılan toplantılarda, 'hukuk reformu' çalışmalarına başlandı. Toplantılarda , Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanmamasından, savcıların resen soruşturma başlatma kurallarına kadar birçok konu masaya yatırılırken muhalif partilerin görüşlerinin alındığı da öğrenildi.

"BİR GÜN ARAYIP 'ŞUNU YAPIN, BUNU YAPMAYIN' DEMEDİM"

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Bakan Gül, "Önerilerinizden zenginleşerek ayrılıyorum” dedi. Muhalefetin yargıya müdahale eleştirileri üzerine Bakan, “Bir gün tek bir yargı mensubunu arayıp, 'Şunu yapın, bunu yapmayın' demedim" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül'den hukuk reformu çalışmaları: Muhalefet partilerin görüşleri de alındı

Edinilen bilgiye göre, Gül, TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun ardından, TBMM Adalet Komisyonu üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantıda, AK Parti milletvekilleri söz almadı. Muhalefet partilerinin temsilcileri konuştu. Eleştirilerin odaklandığı noktalar ise şöyle sıralandı:

 

  • Hakim ve savcıların göreve alınmasına ilişkin evrensel kriterler uygulanmalı. Birbirinden farklı kararlar çıkıyor, sonra o hakimin geçmişi araştırılıyor. Bunlar kararları tartışılır hale getiriyor. İdeolojik bakıştan vazgeçilmeli.

 

  • AYM kararlarının mahkemeler tarafından uygulanmaması anlaşılır gibi değil, Anayasa çok açık ve net. Mahkemelerin, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymasını sağlayacak düzenlemeler yapmalısınız.

 

  • Adliye de acil işler dışında kapatılmalı. Pandemi nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşanıyor. Tutukluluk gibi duruşmalar dışındaki davalara bakılmamalı.

Adalet Bakanı Gül'den hukuk reformu çalışmaları: Muhalefet partilerin görüşleri de alındı

  • Güvenlikçi bakış açısıyla davalara yaklaşan hakim ve savcıların verdiği kararlar çok tartışmalı. Bu yönde baskı olduğuna ilişkin değerlendirmeler var.

 

  • Resen soruşturmanın uygulanmaması da anlaşılır gibi değil. Ankara savcısı ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanına yönelik tehditlere ilişkin resen soruşturma başlatmıyor.

 

  • Cezaevlerinde maske ve hijyen konusunda sorunlar yaşandığına ilişkin sürekli şikayetler geliyor.

 

  • Uzaktan eğitim alan çocuk mahkûmların erişim sorunu olduğu belirtiliyor. Kullanacakları bilgisayarları bile yok.
Berna Akkaya
Editör


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