Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tüm İslam aleminin ve Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı vesilesiyle bir paylaşım yaptı.

Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Müslümanlar için en faziletli günlerden biri olan, millet olma irademizi diri tutan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma hasletlerimizin doruğa çıktığı içerisinde pek çok güzellikleri ve hikmetleri barındıran mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzurunu, sevincini ve bereketini yaşamaktayız. Kurban Bayramı, barışın esenliğin, geçmişi idrak etmenin; yoksula, kimsesize, çaresize yakınlaşmanın bayramıdır. Sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin coştuğu, kalplerin yumuşadığı, öksüz ve yetimlerin sevindirildiği, paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bu anlamlı günlerin dargınlıkların unutulmasına, insanlığın barışına, millet olarak geçirdiğimiz salgın hastalıklardan, doğal afetlerden kurtuluşumuza, huzurlu bir geleceğe vesile olmasını Allah'tan diliyorum."

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6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 50 binden fazla vatandaşa Allah'tan rahmet dilediğini belirten Tunç, "14 Mayıs Milletvekili ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verdiği kararla Türkiye Yüzyılı'nı başlatan aziz milletimize teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız bu dönemde ülkemizi dünyada lider ülke yapma kararlılığımız daha büyük bir heyecanla devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, adil, hakkaniyetli ve dengeli dış politikası ile dünyada barış ve huzurun sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. 21 yıldan bu yana olduğu gibi eğitimden sağlığa, adaletten ekonomiye, kültürden sosyal politikalara her alanda insanımızı güçlendirmeye, ailemizi, kadın ve çocuklarımızı her türlü kötülükten korumaya devam edeceğiz.

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İstikrar içinde ülkemizin kalkınmasını sağlayan projeleri kesintisiz sürdüreceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla ülkemizi büyütmekte, milletimizin refahını artırmakta kararlıyız. Demokrasimizi güçlendirmek, insan hak ve özgürlüklerini daha da genişletmek, adalete güveni daha çok artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Terörden arınmış, insanlarımızın geleceğe güvenle bakabildiği huzurlu bir gelecek inşası için çok çalışacağız.

Bu güzel vatanı canlarını feda ederek bizlere emanet eden ve bugün bu topraklar üzerinde bayram yapmamızı sağlayan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam âleminin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, dünyanın barışına, Müslümanların birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.