Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili açıklama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"Prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu

Gram altın 2000 TL'yi geçer mi? Altın alınmalı mı satılmalı mı? İslam Memiş 2024 yılı altın yılı ocak diyerek fiyat verdi

Haberin Devamı

Meteoroloji o illeri uyardı, Kar, Fırtına ve Şiddetli yağmurlara dikkat! Ülke geneli 10 Aralık Pazar hava durumu şu şekilde olacak!

Zonguldak'ta Heyelanda toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmaya çalışırken gelen 2. heyelanın altında kalan 18 kişi kurtarıldı