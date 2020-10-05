Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı 5 Eylül'de uygulandı. Takvime göre sonuçları bugün açıklanması bekleniyor. Peki Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak aşağıda bulunan linkten sonuçlarınızı sık sık kontrol edebilirsiniz.

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