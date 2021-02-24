Adalet Bakanlığı icra katibi alımı 2021 başvuruları başladı!

Adalet Bakanlığına bağlı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 814 sözleşmeli İcra Katibi alınacak. Başvurular 24 Şubat - 29 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

2020 KPSS PUANI İLE BAŞVURU YAPILACAK!

Adalet komisyonları tarafından yapılacak olan sınava, Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS KPSSP3, Ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSS KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSS-2020 KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvuru yapabilecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET EKRANI)

İCRA KATİBİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre alımlarda aşağıdaki başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak;

T.C vatandaşı olmak;

Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak (Askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak),

En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak...