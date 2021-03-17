Adalet Bakanlığı işaret dili tercüman alımı başvuru ne zaman? Adliye işaret dili tercümanlığı alımı şartları neler?

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki adliyelerde görev yapmak üzere 10 işaret dili tercümanı alınacak. Bu üç ilin ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırması planlanan alımlara ilgili çok fazla.

ADALET BAKANLIĞI İŞARET DİLİ TERCÜMAN ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

İşitme engelli vatandaşların adalet hizmetlerinden daha etkin faydalanmasını sağlamak amacıyla başlatılan işaret dili tercüman alımı için başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Başvuruların başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Ankara Adliyesi 2, Bakırköy Adliyesi 2, İstanbul Adliyesi 2, İstanbul Anadolu Adliyesi 2 ve İzmir Adliyesi 2 olmak üzere toplam 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı alınacak.

E DEVLET EKRANI

ADLİYE İŞARET DİLİ TERCÜMANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ön başvuru e-devlet üzerinden yapılacak. Sözleşmeli işaret dili tercümanı alımı için en az ön lisans veya dengi okul mezunu ve tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bilmek gerekiyor. Yani adayların en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak gerekiyor.

İlan edilen pozisyonun üç katı aday sözlü sınava katılacak. Sözlü sınav sonucunda kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerinden birinde çalışabilecek.