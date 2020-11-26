Adalet Bakanlığı kadrosuna 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı kadrolarıyla, 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı alacağını duyurmuştu. Başvuruların sona ermesiyle gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki Adalet bakanlığı personel alımı 2020 başvuru sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte başvuru sonucu sorgulama ekranı...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık merkez teşkilatında bulunan 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı kadroları ile taşra teşkilatında bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılıyor.

Başvurular 11/11/2020-25/11/2020 tarihleri arasında pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştirildi.

Bakanlık sonuçların hangi tarihte açıklanacağına ilişkin resmi bir açıklamada bulunmasa da sonuçların aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

SONUÇLARA NEREDEN BAKILACAK?

Bakanlık sonuçlara ilişkin, ''Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Sınav sonuçları, atanmaya hak kazananlar ile atama sırasında istenilecek belgeler Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.'' ifadelerine yer verdi.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ADALET BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAV KONULARI NASIL OLACAK?

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacak.