Adalet Bakanlığı resmi internet adresinde, 200 Psikolog, Pedagog ve Sosyal Çalışmacı alımı yapacağını duyurdu. Bunun hemen ardından "Adalet Bakanlığı Psikolog, Pedagog- Sosyal Çalışmacı personel alımı ne zaman 2021? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir 2021? " soruları merak edildi. Haberimizde merak edilen soru ve konu başlıklarına yer verdik.

ADALET BAKANLIĞI PSİKOLOG, PEDAGOG- SOSYAL ÇALIŞMACI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2021? ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR 2021?

Adalet Bakanlığı'nın resmi internet adresinde "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere Ek-1 listede belirtilen yerlerde 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre toplam 200 personel alımı yapılacaktır.

2020-KPSS (B grubu) lisans KPSSP3 puan türü sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen her bir kadro sayısının 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır." ilanı yayınlandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak,

3. a) Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,

b) Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

c) Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



II) Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenilen Belgeler:



Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



Başvurular 13 Aralık 2021 tarihinde başlayıp, 27 Aralık 2021 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.



Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.



Sisteme yüklenmesi gereken belgeler:

Fotoğraflı özgeçmiş, Güvenlik Soruşturması Formu, (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi, EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) Denklik gösterir belge, (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.)

Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.





III) Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi ve İtiraz:



Başvuru sonuçları www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.



IV) Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:



Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.



V) Sözlü Sınavın Konuları:



Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.





Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.



VI) Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:



Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır.



Sınav sonuçları, atanmaya hak kazananlar ile atama sırasında istenilecek belgeler www.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.



VII. Diğer Hususlar:



Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.



Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.



Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması neticesinde memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adayların atamaları yapılmayacaktır).



Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.







EKLER

1-Kadroları Gösterir Liste (Ek-1)

2-Güvenlik Soruşturması Formu (Ek-2)

Ek-1 Kadro Gösterir Liste

Ek-2 Güvenlik Soruşturması Formu