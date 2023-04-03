Adam Bodzek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Bodzek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Bodzek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Bodzek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Bodzek 7 Eylül 1985 tarihinde Zabrze şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Bodzek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Serafino Luzzi yapmaktadır. Adam Bodzek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Bodzek'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Bodzek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Bodzek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adam Bodzek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Bodzek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında MSV Duisburg II

1 Temmuz 2005 yılında MSV Duisburg

1 Ocak 2011 yılında F. Düsseldorf

1 Temmuz 2022 yılında Düsseldorf II

Adam Bodzek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Bodzek şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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