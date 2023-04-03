Adam Lenges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Lenges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Lenges adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Lenges Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Lenges 13 Haziran 2002 tarihinde Delaware şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Lenges Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KL Sportsbase yapmaktadır. Adam Lenges, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Lenges'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Lenges Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Lenges isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Lenges Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Lenges futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2020 yılında RW Oberhausen

1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln II

Adam Lenges Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Lenges şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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